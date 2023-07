08:03

Milano, piazzale Lotto 2. Il cammino di TTG People nelle aziende del turismo fa ritorno nel capoluogo lombardo per fare tappa nella sede di Bluvacanze, una palazzina liberty che ospita gli uffici di rappresentanza e un centinaio degli oltre seicento dipendenti del Gruppo.

Qui, nei tre piani della 'casa' di Bluvacanze, si possono scorgere le diverse anime che compongono l'azienda. È proprio in questo head quarter che si assistono h24 le agenzie (33 sotto il controllo diretto e 300 affilate), attraverso il 'Family office', e si progettano gli svilupppi dell'espansione internazionale di Cisalpina Tours. Si pianificano nuove strategie di marketing per avvicinare i più giovani e si stringono legami con nuovi partner.



Per il relax e una pausa caffè, c'è la mansarda all'ultimo piano. Locale utilizzato occasionalmente anche per i 'lunch & learn', singolari momenti di formazione con i partner.



Di seguito in una fotogallery rivela i volti e le curiosità immortalate nel corso della nostra visita.