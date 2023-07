Explora Journeys: ancora un rinvio per la consegna della prima nave

10:46

Arriva un nuovo rinvio per la cerimonia di consegna della prima nave di Explora Journeys, attualmente prevista per domani. Il Gruppo Msc ha infatti deciso, in accordo con Fincantieri, di prendere ancora qualche giorno per completare alcuni miglioramenti considerati necessari per rispondere all’alto livello di qualità richiesto per l’alto livello in cui intende posizionarsi.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, un portavoce della compagnia avrebbe riferito che a questo punto saranno necessarie poche settimane, ribadendo però l’intenzione di confermare la crociera inaugurale prevista da Southampton il 17 di luglio. Nessun dettaglio è stato però fornito al momento.