Allianz Partners con Bbva: insieme per il lancio di My trips

14:17

Pubblicità

"Controllare, proteggere e risparmiare durante ogni fase dei viaggio e non solo prima della partenza. Grazie al lancio dell'app My trips, nuovo strumento di pianificazione promosso da Bbva in collaborazione con Allianz Partners, la polizza viaggi è diventata ancora più personalizzabile e digitalizzata e segue il cliente in ogni momento della sua vacanza. Supportare i clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click, è la mission principale di Allianz Partners...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)