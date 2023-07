La battaglia degli slot, TTG-InOut 2023, Focus Assicurazioni: il meglio di TTG Magazine

12:21

Come cambiano le agenzie per rispondere alle esigenze di una clientela più impaziente ed esigente. La battaglia degli slot e i visual di TTG-InOut 2023. L'evoluzione del lusso, il dietro le quinte di Bluvacanze nel nuovo appuntamento con TTG People, e Focus Assicurazioni. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Agenzie alla ricerca della velocità

Si apre una fase interessante per le agenzie e per il turismo organizzato. L'avvicinamento, ormai certificato da più parti, delle generazioni più giovani alla distribuzione porta con sé una grande occasione di rilancio e cambiamento per il comparto, che puòraccogliere la sfida di … (continua sulla digital edition)



La battaglia degli slot

I matrimoni costano. E quelli delle compagnie aeree non fanno eccezione. Non si parla ovviamente di pranzi e cerimonie, ma le fusioni dei cieli hanno sempre un prezzo da pagare, che di solito è rappresentato dagli ambitissimi slot. Spesso, infatti, l'ostacolo più complesso che si trovano ad… (continua sulla digital edition)



TTG-InOut, il racconto continua

Sono sei visual, che rappresentano al meglio tutte le diverse anime di TTG-InOut 2023, il più importante marketplace italiano del turismo e dell'ospitalità organizzato da IEG. Si tratta di immagini che hanno il compito di interpretare l'anno dell'Utopia, tema dell'edizione 2023. Frutto dell'integrazione fra intelligenza umana e artificiale... (continua sulla digital edition)



Così cambia il lusso italiano

L’arrivo dei grandi brand del lusso internazionale in Italia è una necessità "perchè la Penisola è in netto ritardo rispetto al resto d'Europa". La lettura di questi ultimi anni di grandi investimenti nell'hotellerie di alto e altissimo livello nel Belpaese che dà Chema Basterrechea, coo e global president di Radisson Hotel Group, è diretta, come d'altro canto è diretto l'approccio del… (continua sulla digital edition)



TTG People: la casa liberty di Bluvacanze

Milano, quartiere San Siro. Il cammino di TTG People fa tappa a poca distanza dal tempio del calcio italiano. Varchiamo le soglie di un'elegante palazzina liberty in piazzale Lotto 2, per addentrarci nella "casa" di Bluvacanze che, ci riferisce direttamente il ceo Domenico Pellegrino, si appresta a crescere: "A settembre apriremo altri 1.300 metri quadrati… (continua sulla digital edition)



Focus Assicurazioni: il futuro è all’insegna del ‘su misura’

Uno nuovo spettro si aggira nel mercato delle assicurazioni, ma in Italia l'attenzione resta prudentemente ancorata a questioni tecniche: se l'esperienza pandemica ha indotto a dotarsi di polizze viaggio in qualsiasi circostanza e indipendentemente dai picchi del Covid, i… (continua sulla digital edition)