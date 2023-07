Le crociere di esplorazione Aqua Expeditions puntano sul mercato italiano

17:25

Un investimento di 1,5 milioni di euro in vendite e marketing per rafforzare la presenza commerciale sui mercati internazionali, in particolare l’Italia, oltre al Regno Unito.

È questa la strategia di Aqua Expeditions, la compagnia di yacht e imbarcazioni per un massimo di 40 ospiti rappresentata in Italia dal tour operator Going.



La compagnia, che dal 2019 ha investito 30 milioni di dollari per la costruzione, l'acquisto e il refitting di tre nuove navi, ampliando la propria flotta da 2 a 5 imbarcazioni, con 3 unità fluviali da esplorazione, Aria Amazon, Aqua Mekong e Aqua Nera, cui si aggiungono 2 superyacht, Acqua Mare e Acqua Blu, propone crociere di esplorazione di lusso.



Fra le destinazioni Galapagos e Amazzonia peruviana, ma anche Indonesia (lungo la rotta Bali/Komodo-Isole delle Spezie-Raja Ampat), nonché il Mekong fra Cambogia e Vietnam.