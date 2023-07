08:03

"Si apre una fase interessante per le agenzie e per il turismo organizzato. L'avvicinamento, ormai certificato da più parti, delle generazioni più giovani alla distribuzione porta con sé una grande occasione di rilancio e cambiamento per il comparto, che può raccogliere la sfida di una domanda che si evolve e di un pubblico più esigente e consapevole - quello dei Millennial - per compiere uno scatto evolutivo, attraverso linguaggi nuovi e 'social' e l'adozione di modelli di vendita più rapidi e alternativi, che combinino digitale e fisico, come ci raccontano alcune delle aziende che negli ultimi anni hanno cercato di riscrivere le regole del travel b2b. "Bisogna essere pronti - spiega l'amministratore delegato di CartOrange, Gianpaolo Romano -, perché non esiste distinzione tra il cliente digitale e il cliente fisico. Il cliente è cliente e ha un approccio ormai simile a quello che adotta per altri acquisti. La capacità del tocco umano è però ancora totalmente decisiva...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)