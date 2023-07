Unwto e Alpitour World: memorandum d'intesa per sostenere l'innovazione

11:05

Unwto ha siglato un memorandum d’intesa con Alpitour World per promuovere l'innovazione, l'istruzione e la sostenibilità in ogni ambito del settore turistico.

La partnership tra Unwto e Alpitour è finalizzata a rafforzare i legami tra il settore pubblico e quello privato del turismo. Il memorandum of understanding è stato firmato dal segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili e dal presidente di Alpitour World Gabriele Burgio.



Le due organizzazioni lavoreranno insieme su obiettivi strategici condivisi, concentrandosi in particolare sul sostegno all’innovazione e sulla promozione della trasformazione digitale del settore.

Tra gli obiettivi principali c’è lo sviluppo di collaborazioni strategiche nel campo dell'innovazione turistica, anche attraverso il sostegno alla creazione di un ecosistema di startup turistiche.

Fra gli altri temi in primo piano, la ricerca e il supporto ai migliori nuovi talenti attraverso l'organizzazione di concorsi per start-up incentrati sull'avanzamento del contributo del turismo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.



E ancora, rinnovata attenzione al turismo come pilastro dello sviluppo rurale, anche attraverso il sostegno di Alpitour World all'iniziativa Best Tourism Villages by Unwto.

Al centro anche la formazione di chi lavora nell'ospitalità, anche attraverso corsi di congiunti e altri materiali formativi.



Alpitour World è uno degli oltre 500 membri affiliati di Unwto; il memorandum of understanding pone le basi per future, specifiche iniziative congiunte, facendo di Alpitour World un partner chiave di Unwto nell'innovazione e nella sostenibilità.

Nell'ambito della partnership, Unwto e Alpitour World terranno regolarmente riunioni congiunte e sessioni strategiche mentre continueranno a far progredire la loro collaborazione e ad adattarsi alle sfide più urgenti che il turismo deve affrontare.