Gruppo Uvet: in giugno cresce il valore del Business Travel Trend

12:42

Il Gruppo Uvet comunica i dati di giugno rilevati in base al Business Travel Trend, indice mensile sui dati del business travel in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor.

Lo scorso mese il valore registrato dal Business Travel Trend è di 95, in aumento di un punto rispetto al mese di maggio.

In termini di valore globale il dato si conferma positivo, mentre registra una contrazione di 3 punti in termini di transazioni. Di pari passo viaggia la spesa media di tutto il business travel nel mese di giugno, che tocca quota 126, dato superiore di 6 punti rispetto al mese precedente.

Nella suddivisione per tipologia inoltre, la spesa globale rispetto a maggio mostra un incremento di 2 punti sia nei voli che nel comparto alberghiero. Si registra invece un decremento in termini di valore sia nel comparto rail sia nel noleggio auto rispetto a quanto emerso nel mese di maggio.



La spesa media per transazione, infine, rileva un Btt di 113 nei voli (+3 su maggio), di 130 per il segmento hotel (+7), di 137 nel car rental (-10) e di 106 (+6) nel settore rail.

L’indice Btt di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100. Il Btt è quindi l’espressione di sintesi di un comportamento rispetto ad una scala che per convenzione è stata costruita sui dati del periodo pre pandemia e all’interno di un cluster omogeneo e altamente rappresentativo. L’indicatore non rappresenta l’andamento di Uvet ma l’andamento del mercato del business travel.