12:42

Il lungo raggio premia gli operatori che hanno tenuto la barra dritta anche nei difficili anni della pandemia. Un esempio è Idee per Viaggiare, che nel primo semestre dell’anno finanziario chiusosi a fine aprile mette a segno un’ulteriore crescita di fatturato del 47% sul 2022, anno peraltro già molto positivo, con un +50% di fatturato rispetto agli anni pre Covid.

Con queste premesse, il giro d’affari supererà il budget previsto per l’anno 2023, fissato a 100 milioni di euro. Nel primo semestre si registra il +24% di pratiche confermate rispetto al 2022, un +89% di fatturato rispetto al 2019 e un +50% di passeggeri rispetto al 2019.



“Ci siamo fatti trovare pronti alla ripartenza, nei confronti delle agenzie e dei consumatori. Durante la pandemia abbiamo lavorato in smart working al 50%, senza incassare un euro, ma investendo, in prodotti, tecnologia, risorse umane – ha spiegato il ceo Danilo Curzi (nella foto) -. Questa strategia ci ha premiati, abbiamo un minimo giornaliero che è il doppio rispetto al 2019 e al contempo si è innalzato il livello del servizio e del conseguente gradimento da parte dei viaggiatori".



Fra le destinazioni regine dell’estate il podio va agli Stati Uniti, seguiti da Maldive e Giappone. La classifica delle destinazioni ha visto inoltre prevalere Indonesia, Dubai, Zanzibar e Seychelles. Per quanto riguarda i Caraibi, i soggiorni balneari sono richiesti principalmente come estensioni dagli Usa e si concentrano nelle isole di Anguilla, St. Martin e Aruba, in hotel 5 stelle.



Nel primo semestre hanno performato in modo significativo i viaggi di nozze e il segmento dei professionisti che viaggiano in coppia.

Il boom dei viaggi di nozze va letto considerando che dal primo semestre del 2022 sono ripresi i matrimoni, mentre l’incremento del segmento dei professionisti si inserisce nella crescita della clientela di fascia alta.



Le partenze dell’operatore del periodo metà giugno-metà settembre non risentono in modo sostanziale dell’inflazione; il prezzo medio non ha subito ulteriori aumenti rispetto al 2022, contrariamente a quanto avvenuto per le partenze del periodo invernale.

Conclude Curzi: “L’anno finanziario 2023 si presentava con ottimi auspici, avendo registrato per tutto il 2022 risultati sempre in crescendo. Le nuove risorse sono state integrate specialmente in aree strategicamente operative, tra cui i Team Booking, alcuni anche in posizioni manageriali; tutto ciò ha generato in breve tempo una più alta efficienza e organizzazione andando a migliorare quanto di positivo la ‘vecchia guardia’ ha sempre saputo realizzare. I miglioramenti tecnologici continueranno a dare supporto, cercando di creare quel binomio tra la necessità di garantire l’alta qualità del servizio, unita alla velocità di esecuzione. Parallelamente continuiamo ad aprire le porte della nostra sede: ogni giovedì una quindicina di agenti viene a trovarci e a confrontarsi con noi”.