Ergo Assicurazione Viaggi, garanzie ad hoc per i clienti

"Prima, durante e dopo il viaggio. Le assicurazioni Ergo più richieste sono infatti oggi quelle che riescono a coprire ogni fase dell'esperienza vacanziera, privilegiando dunque la formula Medico Bagaglio Annullamento. Molto temute, infatti, sono le spese mediche all'estero, in particolare negli Stati Uniti, dove un infortunio tipo frattura al femore con conseguente intervento chirurgico, ricovero ospedaliero e rimpatrio può comportare una spesa di oltre 100mila euro. "Da alcuni anni mettiamo a disposizione anche la garanzia Ritardata Partenza del Volo - evidenzia Miguel De Alvarado (nella foto), direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi - apprezzata tanto dalle agenzie di viaggi quanto dai tour operator: in caso di ritardo, il viaggiatore riceve una somma forfettaria per il disagio in cui incorre, mentre le altre soluzioni rimborsano solamente le spese realmente sostenute dalla persona...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)