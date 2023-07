Disney Cruise Line in rotta su Bahamas dopo l'arrivo della nave Treasure

09:24

"Il 2024 di Disney Cruise Line si preannuncia colmo di novità. In aggiunta all'arrivo di Disney Treasure, sesta nave della flotta, l'attesa è soprattutto per l'inaugurazione di Lighthouse Point. Si tratta di un'isola alle Bahamas che costituirà una nuova destinazione per le crociere firmate Dcl, offrendo un'esperienza unica a tutti gli ospiti a partire da giugno del prossimo anno. Il sipario su Lighthouse Point si alzerà in occasione di un itinerario di tre giorni che costituirà una sorta di 'sneak peek' con accesso soltanto ad alcune aree dell'isola. Il tour si svolgerà a bordo di Disney Magic con partenza da Fort Lauderdale in Florida, permettendo ai passeggeri di avere un'anteprima. Il debutto ufficiale è calendarizzato invece per l'8 luglio 2024, quando salpando da Port Canaveral - con un itinerario da 7 notti - sarà Disney Fantasy a portare i viaggiatori alla scoperta di meravigliose spiagge cariche di tutte le energie dei Caraibi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)