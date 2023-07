11:15

Potrebbero arrivare entro settembre i 39 milioni di aiuti Covid attesi dalle agenzie di viaggi. Lo ha riferito ieri il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, nel corso di un incontro nella sede del Mitur.

La titolare del dicastero ha assicurato che i ristori “potrebbero iniziare a essere elargiti entro settembre, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis”, fa sapere in una nota l’associazione.



Gli altri temi

La discussione si è poi spostata su altri temi, quali le difficoltà delle aziende specializzate sul turismo in arrivo e in partenza da Russia, Ucraina e Paesi limitrofi; gli investimenti in atto per il comparto; e la necessità di un’ottimizzazione delle normative in materia di turismo scolastico. Una questione sulla quale Santanché, precisa Fiavet, “ha rinnovato il suo impegno a snellire ogni problematica per il miglior funzionamento delle imprese del turismo che Fiavet-Confcommercio rappresenta” e “ha assicurato la riapertura a breve di un tavolo tematico”.



Il trasporto aereo

Al centro dell’incontro di ieri anche i rincari del trasporto aereo, dopo gli esiti del confronto tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi e le compagnie aeree che operano in Italia. Una tematica che la titolare del Mitur vuole portare in Cdm. “Satanchè - conclude Fiavet - si è impegnata a discutere del tema con i colleghi in Consiglio dei Ministri ed eventualmente trovare delibere di supporto che il Governo riterrà necessarie”.