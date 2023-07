Evolution Travel: al via il portale dedicato all'Emilia Romagna

15:01

Evolution Travel ha presentato un nuovo portale interamente dedicato all’offerta turistica dell’Emilia Romagna.

Il nuovo portale web si prefigge di far conoscere i tanti i modi di viaggiare in Emilia Romagna, proponendosi di conquistare il turismo made in Italy puntando sulle varie opportunità offerte dalla Regione.

A cominciare da quelle della Riviera Romagnola, con la sua accoglienza e i molteplici servizi per gli ospiti, proseguendo con il turismo slow tra borghi e castelli dell’Emilia, con le città d’arte, il benessere nei centri termali, il turismo enogastronomico della Food Valley e il mondo a quattro ruote della Motor Valley.



“Il portale è stato pensato in due direzioni: per dare molte informazioni ai pr e ai consulenti di Evolution Travel che devono organizzare viaggi in questa regione, ma anche al pubblico che può rivolgersi a noi per vivere esperienze e vacanze personalizzate” spiega Chiara Ameglio, una delle consulenti di Evolution Travel di riferimento per Emilia Romagna.



Obiettivo per l’estate 2023 la vendita di viaggi in Romagna, regione che si prepara per la Notte Rosa, in programma da oggi a domenica.

Da metà agosto, il portale darà molto spazio all’Emilia proponendo tour, esperienze particolari, come la possibilità di guidare una Ferrari a Maranello, visite guidate, cooking class, percorsi benessere.



“Vogliamo puntare su ciò che il target italiano conosce meno – aggiunge Alessandra My, consulente di riferimento di Evolution Travel per l’Emilia Romagna – ed educare il turismo italiano ad apprezzare anche ciò che i visitatori esteri amano di più, come i trekking, i cammini storici o i percorsi esperienziali. Ad esempio, stiamo lavorando ad un itinerario sul cinema e sulle storie dei cantanti che uniscono la Via Emilia, perché questa regione può essere vissuta a seconda delle emozioni”.

Il sito di Evolution Travel è concepito come un grande catalogo online in cui trovare proposte di viaggio, pacchetti, possibilità di soggiorno, attività da fare a seconda dei propri gusti e budget da spendere.