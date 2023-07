Avalon Waterways guarda al mercato italiano, le iniziative per Ferragosto

10:26

Doppia novità dedicata al pubblico italiano e al trade per la crociera di Ferragosto sul Danubio targata Avalon Waterways. La compagnia lancia infatti una speciale promozione dedicata ai viaggiatori individuali che prevede nessun supplemento singola sulla crociera Danubio da Sogno, in partenza il 15 agosto da Budapest. “Intendiamo, in questo modo, venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole, target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la proposta Avalon Waterways”, spiega Barbara Baldini, product manager Avalon Waterways Europe.

Per quanto riguarda invece le agenzie e sempre relativamente alla stessa crociera, la compagnia sta promuovendo tra gli addetti ai lavori una speciale tariffa con accompagnatore che condivide la stessa cabina. “In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza – conclude Baldini -, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono una soluzione di viaggio decisamente apprezzata”.