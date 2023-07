Stars Be Original vara le 'Factory' per formare gli animatori

13:17

Stars Be Original, società specializzata nel settore animazione e intrattenimento, vara e nuove ‘Factory’, che prendono il posto dei tradizionali stage durante i quali vengono individuate le figure più idonee da inserire nelle strutture turistiche di tutto il mondo organizzati dalla società.

Stars Be Original porta avanti una formazione basata nei test psicoattitudinali dei candidati, in modo da vagliarne la reale motivazione, le qualità personali e di conseguenza la realtà turistica più adatta a valorizzarne le skill.

“Il mestiere dell’animatore ha attraversato delle evoluzioni negli anni – spiega il socio fondatore Andrea Mulargia -, ma di base rimane un lavoro strettamente legato alla sfera emotiva. La vera sfida è conferire la professionalità che questa attività merita le venga riconosciuta”.



Le Factory si svolgono in strutture preventivamente scelte, previo colloquio conoscitivo, che consiste in una prima selezione basata sulla disponibilità del candidato a mettersi in gioco, e successivamente si aprirà una finestra su quello che sarà il lavoro vero e proprio, in una tre giorni ricca di attività al fine di arrivare a conclusione percorso sicuri di aver fatto la scelta giusta.

Un’innovazione che segna una linea di demarcazione importante tra passato e presente è l’inserimento della figura dello psicologo durante la fase di formazione, per consentire ai ragazzi di avere un confronto con un professionista nel momento in cui dovessero presentarsi dubbi lavorando sulla sfera emozionale.



“L’animatore è prima di tutto un essere umano – conferma il socio cofondatore Manuel Ricci -, e se vogliamo che questa figura venga riconosciuta nella sua professionalità deve essere tutelata anche da un punto di vista psicologico, dal momento che il suo ruolo lo porta a stare con i turisti 24 ore su 24 regalando buon umore e intrattenimento, ed è assolutamente fisiologico che la preparazione debba prevedere un confronto con degli psicologi professionisti”.



La Factory è soltanto l’inizio di una formazione che si acquisisce poi sul campo, dove la professionalità è richiesta partendo da una messa in discussione iniziale, con la possibilità di potenziare i propri talenti e di migliorare la tecnica, fino a diventare professionisti completi in grado a propria volta di formare altri.



L’obiettivo di Stars Be Original è quello di istituire un albo dell’intrattenitore turistico, in un’ottica di tutela del mestiere, per dare a chi lo sceglie l’opportunità di essere connotato in una rosa di professionalità.