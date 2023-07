Paul Gauguin Cruise lancia gli itinerari 2025

12:10

Arrivano i nuovi programmi per il 2025 di Paul Gauguin Cruises, compagnia di crociere specializzata sulla Polinesia entrata nel gruppo Ponant, che vanta 25 anni di esperienza sulla destinazione.

Per questa nuova stagione, oltre le Isole della Società, Le Paul Gauguin esplorerà i tesori delle Isole Cook, delle Marchesi e delle Tuamotu. Il regno segreto di Tonga e le isole Fiji saranno mete di sosta delle crociere, così come Bora Bora, sempre la più richiesta da chi visita la Polinesia.



Diversi itinerari prevedono pernottamenti a Moorea e includono un tour privato dell'isola di Paul Gauguin, motu Mahana, al largo della costa di Taha'a.



Per la 2025, inoltre, Paul Gauguin Cruises estende il suo programma con un itinerario di 10 notti riprogettato nel cuore delle Isole della Società e Tuamotu. Un viaggio che prevede la prima notte a Fakarava, nell'arcipelago delle Tuamotu, riserva della biosfera Unesco rinomata per la sua biodiversità marina, oltre a una sosta a Raiatea, culla della cultura polinesiana.