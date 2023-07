Norwegian Cruise Line: la nuova classe Prima nel segno del made in Italy

12:50

Norwegian Cruise Line sceglie il made in Italy per la classe Prima, che disporrà di sei nuove navi di ultima generazione in consegna entro il 2028.

La classe Prima è stata concepita come l’eccellenza dell’ospitalità e dell’innovazione e in questo quadro il made in Italy rappresenta un valore aggiunto.

La classe Prima si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di Ncl con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire l’esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale.



Sempre parlando di innovazione, la classe Prima ha raggiunto un livello ancora più sofisticato grazie all’intervento di Piero Lissoni, uno dei più importanti designer italiani, a cui si deve la riprogettazione di tutte le aree pubbliche e le suite di The Haven a bordo di Norwegian Prima e Norwegian Viva. The Haven Sundeck, The Haven Restaurant, The Haven Lounge & Bar e Outdoor Spa: Sauna e Cold Room, vantano un rinnovato design, anch’esso made in Italy.



L’ opera d'arte sullo scafo è stata invece ideata dal writer italiano Manuel Di Rita, conosciuto come Peeta.



Quest’anno Norwegian Prima e Norwegian Viva salperanno dai porti italiani e con le nuove navi la compagnia si impegna a perseguire l’obiettivo zero emissioni nette entro il 2050 attraverso il programma Sail and Sustain, basata su efficienza, innovazione e collaborazione.