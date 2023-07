Explora Journeys, il viaggio inaugurale della prima nave posticipato al 1 agosto

08:46

Pochi giorni dopo la notizia di un ulteriore rinvio nella consegna della prima nave, che però aveva visto la conferma per il debutto il 17 luglio, Explora Journeys si trova costretta ad annullare il viaggio inaugurale da Southampton. La nuova data è stata fissata per il 1 agosto, con partenza però da Copenaghen invece che dall'Inghilterra.

Sono ovviamente previsti rimborsi per i viaggi annullati dal 17 luglio al 1 agosto; in più ai clienti interessati viene riconosciuto un credito di viaggio pari al 30% del valore della prenotazione, utilizzabile entro 12 mesi.



Per gli agenti di viaggi, precisa ancora travelweekly.co.uk, la compagnia precisa che non ci sarà alcuna richiesta di restituzione delle commissioni sugli importi già pagati. Per le future prenotazioni, invece, non sarà calcolata la parte della commissione relativa ai crediti di viaggio, ma solo quella inerente le somme pagate in contanti.



L'amministratore delegato di Msc Crociere nel Regno Unito e in Irlanda, Antonio Paradiso, precisa anche che i clienti potranno presentare reclami per eventuali spese aggiuntive relative al viaggio.



I ritardi sono dovuti alla mancanza di certificazioni per alcuni dei materiali ricevuti da un fornitore. La compagnia sta lavorando con Fincantieri, aggiunge Paradiso, "per risolvere la situazione per garantire che Explora I soddisfi gli standard più elevati".



La consegna ora è prevista per il 24 luglio.