Tui lancia rilancia in agenzia con la piattaforma 'solo alloggi'

10:08

Lanciata in Svezia alla fine dello scorso anno, Tui ha rivelato i piani per espandere la piattaforma per la prenotazione dei soli alloggi su altri mercati.

"I clienti ci dicono che vogliono flessibilità e semplicità - ha affermato Andrew Flintham, amministratore delegato di Tui UK e Irlanda nell'intervento riportatro da TTG Media -. E questo è davvero ciò che sta plasmando la direzione strategica in cui stiamo portando il business”.



I clienti di Uk e Irlanda potranno inizialmente scegliere tra circa 12mila hotel in 54 destinazioni senza doverli prenotare come parte di un pacchetto con un volo Tui.

Flintham ha affermato che la piattaforma fornirà ai consumatori "opzioni che si adattano alle esigenze più recenti".



Accessibile tramite il sito web di Tui, la piattaforma offre ai clienti tariffe flessibili e non rimborsabili, oltre a nuovi metodi di pagamento, tra cui le opzioni acquista ora paga dopo.

Flintham ha affermato che la piattaforma per soli alloggi è stata la prima di una serie di prodotti che amplieranno il portafoglio segmentato del gcolosso europeo dei viaggi, come una nuova attività di noleggio auto e una divisione tour ed esperienze ampliata.



Flintham, parlando durante una teleconferenza, ha minimizzato le critiche a Tui per essere arrivato in ritardo nello sviluppo di una èpiattaforma per la prenotazione del solo alloggio, dicendo che non c'è un “Presto o un tardi”. La decisione di aprire la piattaforma a tutti i partner commerciali, ha detto Flintham, fa parte della strategia dell'azienda per “ristabilire l'equilibrio” degli ultimi anni, che ha giocato a favore degli agenti interni di Tui.



Arriva dopo che il direttore commerciale e dello sviluppo aziendale Richard Sofer ha dichiarato a TTG all'inizio di giugno che la società sarebbe tornata a vendere tramite terzi per evitare di perdere parti del mercato. “Riconosciamo che se non lavoriamo con agenzie indipendenti stiamo perdendo parte del mercato – e ad essere onesti – parte del mercato con cui lavorano i nostri concorrenti”.