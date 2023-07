Kibo in Medio Oriente con la novità Ras Al Khaimah

10:37

Ras al Khaimah continua a spingere sul turismo e Kibo aggiunge la destinazione alla rosa delle mete programmate.



‘Where dreams come tours’ recita il payoff del tour operator, che aggiunge il Paese mediorientale all’ampio portafoglio di mete in tutto il mondo, proposte nelle formule Tour con guida, Tour in libertà, Stopover, Fly & drive.

Su Ras Al Khaimah il t.o. di Biella ha messo a punto una proposta che prevede soggiorni in raffinati resort da associare a una rosa di esperienze per conoscere la realtà locale dal vivo.

Il tour proposto fino a dicembre 2023 si compone di due notti a Dubai, dove si alloggia all’Address Sky View, in pieno centro città. Si prosegue, cambiando completamente scenario, per Ras Al Khaimah. Per due notti si soggiorna al The Ritz Carlton Al Wadi Desert, proprio nel cuore del deserto. La struttura è caratterizzata da costruzioni basse, ispirate alle tende beduine e dominate dal bianco e dal legno, arredate in uno stile coloniale. La natura che circonda il resort è la protagonista assoluta e per conoscerla dal vivo è possibile effettuare un’esperienza a bordo di vetture 4x4.



Ultime due notti al mare, presso il The Ritz Carlton Al Hamra Beach, che dispone di spaziose ville private che sorgono all’interno di un giardino rigoglioso.