MyItalytotheWorld lavora sui programmi per autunno e inverno

11:36

MyItalytotheWorld si concentra sulla programmazione autunno/inverno, mentre l’estate sta procedendo con un buon ritmo, e un incremento di prenotazioni da parte delle adv del +22% rispetto al trimestre precedente.

“Sulla base delle richieste che già ci sono pervenute, abbiamo lavorato all’ampliamento di destinazioni quali Dubai, Abu Dhabi, Malta, la riviera Maya in Messico e New York – dice la general manager Marella Bagnoli (nella foto)-. Senza dimenticare alcuni gran tour a breve, medio e lungo raggio, come quello della Grecia, il magnifico Ovest Express ed il Portogallo Express. Quest’ultimo, sebbene fosse già un nostro pezzo forte, è stato ulteriormente implementato sia nelle esperienze proposte, sia nelle strutture ricettive coinvolte”.



La sezione dedicata alle agenzie di viaggio è stata ulteriormente migliorata e ampliata grazie all’aggiunta di nuovi tool, di semplice utilizzo e con prenotazione e conferma immediate e non mancano gli incentivi per le adv registrate nell’area a loro dedicata, così come per quelle che si registreranno nel prossimo futuro: per i tour menzionati, infatti, è previsto uno sconto del 5% per le agenzie che prenoteranno entro il 31 luglio.



“Abbiamo notato che i programmi di incentivazione dedicati al canale agenziale funzionano molto bene e, quindi, non è escluso che la scontistica prosegua anche nei prossimi mesi” conclude Bagnoli.



A luglio, infine, MyItalytotheWorld ha stretto un accordo con Travelgate X, marketplace di livello internazionale, in grado di fornire, in tempo reale, la disponibilità in termini di accommodation, grazie ad una rete di affiliati in costante aumento.