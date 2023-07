Hurtigruten, arrivano nuove spedizioni in Antartide

14:17

Hurtigruten amplia l'offerta delle spedizioni in Antartide. La compagnia ha annunciato nuovi itinerari in combinata con i fiordi della Patagonia in Sud America.

Nell'offerta, la spedizione da 17 giorni con partenza da Punta Arenas in Cile che attraversa Antartide, Patagonia e fiordi cileni.



Ma la nave da spedizione Ms Maud, come riporta travelmole.com, salperà anche per viaggi da 23 e 24 gironi da Buenos Aires verso Antartide e Punta Arenas, con esplorazione del Sud America, delle Isole Falkland e Georgia del Sud in una sola spedizione.



Gli itinerari offrono anche la possibilità di avvistare balene, pinguini e foche. Insieme agli ospiti viagiano anche scienziati ed esperti per fornire chiarimenti e spiegazioni.