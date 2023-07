Cunard lancia la programmazione dei viaggi a tema per il 2024

15:50

Sette nuovi viaggi a tema caratterizzeranno la programmazione di Cunard per il 2024, quattro dei quali saranno ospitati a bordo di Queen Mary 2 nel corso delle sue crociere transatlantiche, mentre i restanti tre saranno a bordo della Queen Elizabeth che navigherà nelle acque dell'Australia e del Giappone.

Torna a grande richiesta il ‘London Theatre at Sea’ traversata transatlantica in direzione Est in collaborazione con Olivier Awards. Il viaggio prevede laboratori di recitazione, presentazioni dietro le quinte e performance pluripremiate a cura di Julian Bird. Torna anche il ‘Festival della letteratura in mare’ nel novembre 2024 con sette giorni di eventi letterari su una traversata transatlantica in direzione Ovest.



L'agosto 2024 rappresenta una pietra miliare, poiché la Queen Mary 2 si imbarca nella sua 400a traversata transatlantica da New York a Southampton, con una crociera dedicata ai festeggiamenti.



Infine, la National Symphony Orchestra sarà celebrata con una transatlantica di nove notti in direzione est con il maestro Anthony Ingles via Newport e Boston nell'ottobre 2024. Gli ospiti possono provare con il coro e assistere a concerti di musica classica al Royal Court Theatre.



La Queen Elizabeth, invece, ospiterà il primo Sporting Greats & Wellness Voyage nel gennaio 2024, offrendo agli appassionati di sport l'opportunità di navigare con alcune delle superstar sportive più iconiche d'Australia. Inoltre, sempre a gennaio si svolgerà il Great Australian Culinary Voyage promette un'incursione nel mondo del cibo e del vino, con ospite speciale la premiata chef Karen Martini.



Infine, a maggio, il viaggio Big Band Ball, che invita gli amanti della danza e della musica di tutto il mondo a celebrare la magnifica era dello swing mentre esplorano i porti del Giappone. Fra gli ospiti speciali il cantante, pianista e cantautore di fama internazionale Joe Stilgoe.