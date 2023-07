Azamara torna in Canada con gli itinerari del 2025

21:00

Azamara torna in Canada per la prima volta dal 2017. La compagnia di crociere ha infatti inserito nuovamente il Paese nelle sue destinazioni con due viaggi dei 73 itinerari che ha programmato per il 2025.

Insieme a questi itinerari arriva il debutto dei doppi night stays in destinazione cosa che offre agli ospiti due pernottamenti per esplorare una destinazione più a lungo.



Quebec e Terranova

"Siamo entusiasti di tornare in Canada nel 2025 e proporre ai nostri ospiti questi itinerari unici visitando i porti meno frequentati del Quebec e di Terranova, nonché l'Islanda e la Groenlandia - dice Michael Pawlus, responsabile programmazione di Azamara -. Poiché la domanda per le nostre crociere Country Intensive rimane forte, abbiamo anche aggiunto una serie di questi viaggi speciali in tutta Europa per il 2025, in modo che i nostri ospiti possano scoprire porti più piccoli e gemme nascoste all'interno di un singolo paese".



Le nuove partenze di Azamara si fermeranno in sei porti canadesi, tra cui Cap-aux-Meules in Quebec, centro delle Isole Magdalen, l'Anse Aux Meadows a Terranova, l'unico sito vichingo in Nord America, Harve Saint Pierre in Quebec, sulla sponda settentrionale del fiume Saint Lawrence, porta d'accesso alla Riserva del Parco Nazionale dell'Arcipelago di Mingan.



Il golf

Gli itinerari 2025 di Azamara includono inoltre 15 crociere golf in collaborazione con PerryGolf. Gli amanti del golf si troveranno in particolare sulla British Isles Golf Cruise 2025, che include la partecipazione nel fine settimana agli ultimi due round del 153° Open al Royal Portrush nell'Irlanda del Nord.