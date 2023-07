Gruppo Gattinoni e l'evoluzione della vacanza degli italiani

08:47

L’estate di una volta non esiste più. La fotografia scattata dalle agenzie del Gruppo Gattinoni attesta viaggi e soggiorni più brevi, ma più frequenti, in ogni caso in grado di garantire al network una crescita del 34% sul 2022 e del 22% sul 2019.

Oltre al tradizionale target famiglie, ora anche i giovani chiedono prodotti più su misura dai 5 ai 7 giorni e fruibili con maggior libertà: al top dell’estate 2023, Sardegna, Sicilia e Puglia, seguite dalla più accessibile Calabria. L’Egitto domina il medio raggio, anche a causa di una Grecia sempre più disintermediata e maggiormente soggetta all’inflazione europea. Per il lungo raggio, Oceano Indiano protagonista, soprattutto con Tanzania e Zanzibar, mentre le crociere conquistano il Mediterraneo.



“L’andamento positivo riguarda l’intero primo semestre - commenta il presidente del gruppo, Franco Gattinoni - tant’è che cresciamo in tutte le linee di business, dal Travel (+87%) al Business Travel (+33%) e Mice (+50%), grazie all’apertura di nuove agenzie di proprietà, ma anche alla continua implementazione della piattaforma B2B2C”.



Complessivamente il Gruppo Gattinoni realizza una crescita del 41% sul 2022, oltre 10 punti in più del previsto sull’intera annata e con chiusura a giugno pari a 710 milioni di euro.