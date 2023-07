11:59

Arrivano nuovi collegamenti charter per la programmazione Mar Rosso di Going. Si tratta di voli diretti rivolti alla clientela del Sud Italia con partenze da Napoli, Palermo e Cagliari. Nel dettaglio per quanto riguarda il Capodichino saranno voli al sabato dal 29 luglio al 6 agosto, mentre dalla Sicilia le partenze saranno la domenica. Tutte rivolte ai clienti del Sunrise Diamond Beach Resort.

“I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del Mar Rosso e della vacanza all inclusive – evidenzia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e non potevamo esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione (ci sono 6 ristoranti) e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua”.