Bankitalia: frenata inflazione solo dal 2024

17:12

L'inflazione resterà ancora almeno per tutto il 2023. Secondo le previsioni di Bankitalia la corsa dei prezzi dovrebbe rallentare in maniera sensibile solo nel 2024. Secondo le cifre del bollettino economico, le previsioni sono di un aumento al 6% per il 2023, che scenderebbe al 2,3% il prossimo anno per arrivare al 2% nel 2025.

Come riporta ilsole24ore.com, il rallentamento del prossimo anno sarebbe legato al calo dei prezzi delle materie prime energetiche.



Questo dovrebbe portare anche a un aumento degli utili delle aziende, che avrebbero scaricato solo in parte l'incremento delle bollette sui costi finali.