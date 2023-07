Mappamondo gioca d’anticipo: aperte le vendite per Dubai

09:51

Mappamondo aumenta l’impegno su Dubai per il Capodanno e l’Epifania 2024 facendo salire a nove gli aeroporti italiani da cui si può decollare - con voli Turkish Airlines e flydubai - alla volta dell’emirato.

Le vendite sono già aperte e le partenze previste sono il 26, 27, 28, 29, 30 dicembre, 1 e 2 gennaio 2024 e sono tutte garantite con conferma immediata. Le città di partenza sono Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Palermo.



Le attività e i vantaggi esclusivi

Tutte le proposte per Capodanno a Dubai includono, oltre a volo e pernottamenti con prima colazione, anche due cene, un pranzo e quattro attività o escursioni in esclusiva per i soli clienti Mappamondo con guida in italiano. Con ogni albergo e in base anche all'operativo delle diverse città italiane di partenza sono inoltre compresi vantaggi in esclusiva come, ad esempio, la garanzia di avere la camera a disposizione dalle 9 per coloro che atterrano a Dubai la mattina presto.



Mappamondo, infine, garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.