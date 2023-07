Revolut amplia la suite di prodotti di viaggio con Esperienze

10:31

Si chiama ‘Esperienze’ la novità di Revolut che consente ai clienti di prenotare le proprie attività ed escursioni direttamente nell’app Revolut e ricevere fino al 10% di cashback istantaneo, a secondo del piano scelto.

Disponibile per i clienti europei e britannici, Esperienze include oltre 300mila attività in tutto il continente. Per accedervi è necessario scaricare l’app Revolut e registrarsi; utilizzando i filtri, poi, si possono cercare luoghi e attrazioni e prenotare una serie di orari e date disponibili. Le Esperienze possono essere pagate utilizzando il proprio account Revolut e il cashback viene corrisposto immediatamente dopo il completamento della prenotazione.



Il nuovo piano Ultra

I clienti possono guadagnare il 3% di cashback con i piani Standard e Plus, il 5% di cashback con il piano Premium, il 10% con i piani Metal e Ultra. Con Revolut i viaggiatori possono prenotare alloggi tramite Soggiorni, dividere le spese di viaggio tra amici, cambiare valuta in oltre 30 valute e l'assicurazione di viaggio è inclusa a seconda del piano.



L'espansione della suite di prodotti di viaggio di Revolut arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo piano di abbonamento Ultra, che offre l'assicurazione ‘Annullamento per qualsiasi motivo’. I membri Ultra riceveranno un rimborso fino a 5mila euro all'anno per cancellazioni relative a voli, treni, alloggio o eventi (si applicano i termini e le condizioni dell'assicurazione).