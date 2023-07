eDreams, stop alla vendita di 15 compagnie aeree: “Non rispettano i termini per i rimborsi”

15:27

eDreams Odigeo ha annunciato che per il momento non venderà biglietti aerei di 15 compagnie. Il motivo? I vettori in questione, sottolinea la stessa Ota, non rispetterebbero il termine dei 7 giorni (previsto dalla legge) per l'elaborazione dei rimborsi.

L'agenzia online, come riporta ttgmedia.com, non ha precisato l'elenco delle compagnie, affermando però che si tratta di vettori che avrebbero violato i termini temporali per i rimborsi in maniera costante.



La decisione è stata presa alla luce del "ruolo cruciale", come ha affermato l'a.d. Dana Dunne (nella foto), delle agenzie online nel "rappresentare gli interessi dei consumatori" davanti alle compagnie aeree.