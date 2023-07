08:03

Dopo un inverno e una primavera decisamente oltre le attese, l'estate sta frenando. Rotte con poca concorrenza, con conseguente aumento dei costi, e prezzi in generale al rialzo rischiano di penalizzare la stagione chiave del turismo.



A fare il punto sulla situazione del turismo italiano nei mesi caldi è Franco Gattinoni, presidente Fto, nella nuova puntata di Gente di Viaggi. Il numero uno dell'associazione torna anche sul tema dei doveri delle agenzie in caso di variazioni o cancellazioni, eventi che spesso finiscono per ricadere sulle agenzie di viaggi e sulla distribuzione. Un tema che Fto vuole portare all'attenzione delle istituzioni, auspicando una maggiore apertura all'interlocuzione con il turismo organizzato.