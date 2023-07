Agenzie spagnole, punti vendita come nel pre Covid

11:50

Il 2023 non dovrebbe essere solo un anno straordinario in termini di fatturazione e vendite per le agenzie di viaggi spagnole. Lo sarà anche in termini di occupazione, recuperando praticamente tutto il terreno perso durante la pandemia, e di numero di punti vendita.

Come sottolinea Preferente, il presidente del Ceav, Carlos Garrido, ha sottolineato che "sono in corso molte aperture come confermato da fornitori, amministrazioni e comunità autonome". Quindi, spera che nel corso dell'anno "si ritorni al numero di agenzie che c'erano nel 2019".



ra marzo 2020 e novembre 2021 circa il 25% dei punti vendita pre-Covid è scomparso. Tenendo conto che in Spagna s parlava di circa 9mila 500 unità, solo in quel periodo ha chiuso la cifra non trascurabile di 2mila 375 punti vendita. Tuttavia, dall'estate dello scorso anno la ripresa è stata veloce e le previsioni fanno sperare in un pieno recupero dei valoroi del 2019.