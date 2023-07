Lab Travel Euphemia, nuove proposte dedicate allo sport

12:59

Lab Travel Euphemia amplia la programmazione con alcune proposte dedicate agli appassionati di padel, volley, golf e pesca a mosca. A seconda dei casi, i partecipanti possono praticare in prima persona la propria attività preferita o assistere a tornei ed eventi di richiamo.

Ezio Barroero, presidente Lab Travel, spiega: “Diversificazione e specializzazione sono due parole chiave per il futuro del turismo organizzato, per questo abbiamo scelto di ‘trasferire’nella programmazione la nostra lunga esperienza nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, lavorando in sinergia con alcuni personal voyager particolarmente sensibili all’argomento. Siamo partiti nel 2021 con la sponsorizzazione e la stampa del catalogo Pescare Viaggiando in collaborazione con Catch Fishing Heroes, per poi passare al golf e, più recentemente, al padel, alla ginnastica ritmica e artistica e al volley”.



Dopo essere stato protagonista sul campo, Ezio Barroero ha incontrato nuovamente il mondo dello sport all’inizio della sua attività professionale nel turismo: oggi Lab Travel Euphemia sponsorizza tutte le attività giovanili del Cuneo Volley maschile, il Cuneo Granda Volley femminile, l’associazione sportiva Ultima Spiaggia Beach Volley di Mondovì e la scuola di volley di Liano Petrelli. La collaborazione prevede anche la gestione di tutte le trasferte e l’organizzazione di eventi che comprendono premi e benefit legati al mondo dei viaggi.



Particolarmente significativa l’esperienza sul padel: “È stata una nostra personal voyager padelista a proporci una sponsorizzazione, che poi si è evoluta nell’organizzazione tecnica di tutti i viaggi inseriti in worldpadelvillage.com”. Inoltre, recentemente è stata organizzata la Padel Experience, in collaborazione con l’ente del turismo di Seychelles e Constance Hotels & Resorts, che ha richiamato al Michelin Sport Club di Cuneo appassionati provenienti da tutta Italia.



Michele Zucchi, a.d. Euphemia, aggiunge: "Potendo delegare alla sede centrale di Cuneo tutte le incombenze operative ed amministrative, i personal voyager hanno il tempo, l’energia e la passione per sposare iniziative locali, collaborando con diverse realtà sul territorio, come centri sportivi, imprenditori e circoli ricreativi".

Nella foto da sinistra: Marta ed Ezio Barroero, Simone Giordano, Giulia Barroero.