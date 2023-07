Dimensione Turismo presenta la programmazione sulla Malesia

14:45

Dimensione Turismo torna in pista con Singapore e Malesia. Il t.o. ha appena diffuso online, distribuendolo in versione digitale a 12mila agenzie di viaggi, il catalogo Malesia e Singapore 2023. Si tratta di un catalogo di 32 pagine con un'ampia gamma di soluzioni per chi vuole offrire ai propri clienti viaggi attraverso la Malesia.

Tutti gli itinerari proposti, con partenze che coprono tutti i giorni della settimana, possono essere quotati su richiesta con preventivi personalizzati in base ad aeroporto di partenza, vettore aereo e date di viaggio. Inoltre, è possibile abbinare a ogni tour un'estensione mare a scelta.

Per gli amanti della natura ci sono molte possibilità per esplorare il lato naturalistico del Paese grazie a itinerari dedicati. Quelli più distintivi della vera anima della Malesia abbracciano il suo patrimonio naturale ed esperienziale, legandolo ad un altro dei tratti distintivi per cui il Paese conosciuto in tutto il mondo, ovvero il mare e le sue isole.



Dimensione Turismo lavora con circa 12mila agenzie di viaggi che sono parte del suo database, ma anche con network e consulenti. Un'attività che, nel tempo, si è concentrata in modo particolare nel Nord Italia, tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con Lombardia e Veneto che rappresentano le regioni dove si trova la quota maggiore di clientela. La sua forza rimane la conoscenza molto profonda della destinazione, che è il risultato di 30 anni di esperienza nella pianificazione di viaggi nella Penisola malese.