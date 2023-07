Civitatis sigla una partnership con Faro Group

10:32

Civitatis cresce sul mercato italiano e lo fa puntando sulle agenzie. La piattaforma online per la distribuzione di attività, escursioni e visite guidate ha infatti siglato una partnership con Faro Group, il gruppo d’acquisto per agenzie indipendenti del progetto di Maavi, che avranno così accesso alle 81.000 attività in oltre 3.650 destinazioni che oggi Civitatis offre nel mondo.



“Con le nostre attività - ha commentato il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez Pascual -, stiamo ridefinendo il concetto di viaggio, che va ben oltre lo spostamento da un luogo all’altro. Le agenzie di Faro Group hanno ben chiara questa visione e hanno scelto di arricchire i viaggi dei loro clienti con le nostre esperienze”.



“È con grande piacere che annunciamo l’inizio di una grande collaborazione. Civitatis - ha sottolineato la presidente Maavi, Enrica Montanucci - è un partner essenziale nel nostro obiettivo di semplificare sempre di più il lavoro con le agenzie di viaggi e di ampliare le prospettive”.



A seguito della firma dell’accordo, le due realtà, insieme a Kappa Viaggi, hanno organizzato per oggi ‘l’Ancient Aperitif in Rome’, una serata dedicata alle agenzie della Capitale tra visite archeologiche, assaggi culinari e giochi ispirati sia all’antica Roma, sia di creazione moderna. A. D. A.