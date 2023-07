Cisalpina Tours apre a Cipro, il piano internazionale del Gruppo Bluvacanze

12:25

Cipro è la nuova tappa del programma di internazionalizzazione del Gruppo Bluvacanze.

Cisalpina Tours ha infatti appena aperto la nuova sede di Limassol, specializzata nel business travel marino, con un evento ufficiale a bordo di Msc Musica.



“I viaggi d’affari, soprattutto nel settore marittimo, richiedono profonda esperienza e relazioni di fiducia di lunga data, per stabilire un network di fornitori specializzati che garantiscano opportuno supporto operativo e prezzi competitivi - ha dichiarato il ceo di Msc Shipment Cipro, Prabhat Jha -. L’importantissima struttura di Msc a Cipro garantirà sinergie e opportunità straordinarie per l’intera business community locale”.



Gli sviluppi futuri

Per il Gruppo Bluvacanze si tratta del quinto ufficio aperto da dicembre 2023 a oggi, nell’ambito di un programma di internazionalizzazione che segue un ritmo costante e che proseguirà con altre aperture europee fino alla fine del 203, in attesa del previsto sbarco a Durban, in Sudafrica, a completamento di questa fase.



“La consolidata presenza del Gruppo Msc, proprietario di Bluvacanze, a Cipro - sottolinea il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino (nella foto) - ci apre la strada per lo sviluppo della nostra business unit dei viaggi d’affari che qui curerà in maniera specifica i clienti del settore Marine”.