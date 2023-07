Viaggi studio e IA: da IBM un assistente virtuale per Trinity

15:17

Sfrutta la tecnologia di IBM Watson Assistant, il bot conversazionale di IBM, il progetto di Trinity ViaggiStudio, agenzia specializzata in viaggi di formazione all’estero e in Italia per ragazzi e adulti di tutte le età.

Pubblicità

Partito a febbraio scorso, il piano ha previsto l’introduzione di un widget di live chat, un assistente virtuale disponibile 24 ore su 24 e in grado di interagire con i visitatori del sito in tempo reale, riducendo il carico di lavoro del personale del servizio clienti.



Il bot conversazionale

La soluzione sviluppata, fornita da Ubico, Silver Partner Company di IBM, ha previsto l'addestramento di un bot conversazionale basato sul servizio IBM Watson Assistant, che attualmente interagisce con i visitatori del sito web rispondendo a oltre 120 domande da parte degli utenti.



“Un viaggio all’estero - sottolinea Claudia Randazzo (nella foto), owner & ceo di Trinity ViaggiStudio Srl - non è solo un soggiorno, è soprattutto un'esperienza che rimane per tutta la vita. Trinity è un'agenzia specializzata nell'organizzazione di viaggi e vacanze studio all'estero. ‘Viaggio, Vivo, Volo’ è infatti il nostro claim, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di far sì che gli studenti tornino a casa con la consapevolezza che la lingua straniera è soprattutto uno strumento per comunicare e crescere”.



Monitoraggio costante

Tornando all’assistente virtuale, l’implementazione del sistema ha previsto il graduale caricamento di tutte le FAQ alle risposte del servizio clienti. Il sistema, poi, viene costantemente monitorato per identificare ogni interazione o richiesta precedentemente non rilevata.



In base a un’analisi sui primi mesi del progetto risulta che il sistema, a oggi, ha saputo gestire la quasi totalità delle domande per le quali è stato addestrato a rispondere e circa il 75% di quelle complessive poste dai visitatori del sito.



In futuro Trinity prevede di rafforzare ulteriormente la capacità di soddisfare le richieste degli utenti, anche grazie al collegamento con il software/CRM aziendale. L’agenzia, inoltre, ha in programma la creazione di un percorso conversazionale per guidare i potenziali utenti a scegliere l'esperienza migliore in base alle proprie esigenze.