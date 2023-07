Msc diventa Principal Partner e Official Sleeve Partner del Milan

21:00

Ancora un colpo sul fronte delle sponsorizzazioni sportive da parte di Msc Crociere. La compagnia sarà Principal Partner e Official Sleeve Partner del Milan par la stagione calcistica 2023/2024. L’accordo riguarderà le prime squadre maschili e femminili così come le formazioni Primavera.

“Dopo 10 anni dall’ultima collaborazione tra Msc Crociere e l’Ac Milan – commenta il managing director Leonardo Massa -, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato insieme in passato e che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo”.



Attraverso questo accordo, Msc Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, intraprendendo un nuovo percorso insieme a un club storico come il Milan.