Explora Journeys, le nuove attività per le crociere in Groenlandia e Islanda

17:05

Si arricchisce la rosa di attività per i clienti che scelgono le crociere Explora Journeys in Islanda e Groenlandia. Le diverse Destination Experiences sono state create ad hoc per regalare esperienze uniche che variano per durata e livello di attività.

I veri esploratori potranno salire in sella a cavalli islandesi e fare rafting lungo i canyon, mentre chi preferisce il wellness potrà rinvigorirsi con i minerali geotermici, oppure ancora godere di una cucina semplice e raffinata o scoprire un bar coperto di ghiaccio per provare il liquore locale.



A tu per tu con la popolazione

Gli itinerari verso il Circolo Polare Artico prevedono un’immersione nella cultura nordica grazie agli incontri con le popolazioni locali, ma anche esperienze culinari e nella storia tra folklore, tradizioni secolari e contrasti. Ospite d’eccezione a bordo di Explora I sarà Mike Horn, esploratore ed ecologista di fama mondiale, che si unirà ai passeggeri per una tratta del viaggio lungo i fiordi della Groenlandia, condividendo con loro i racconti delle sue imprese e vivrà con gli ospiti esperienze straordinarie a Paamiut e Qaqortoq.