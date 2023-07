Business travel, come cambia la mappa in Italia

12:04

"I profeti di sventura sono stati smentiti: il business travel si è riconquistato, poco alla volta, il suo ruolo di protagonista dell'industria dei viaggi registrando, a livello europeo, un vero e proprio exploit. Exploit che include anche l'Italia, come confermano i gruppi alberghieri, che rilevano risultati incoraggianti non solo nelle grandi città del business, Roma e Milano su tutte, ma anche in mete più leisure, che proprio per questo attirano l'interesse delle compagnie internazionali come sede per grandi eventi aziendali.

È il caso, ad esempio, del Lago Maggiore, come spiega Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels, una realtà che conta 900 camere sul lago suddivise in cinque strutture, tra cui il Grand Hotel Dino, la più grande del Piemonte: 350 camere e 36 sale congressi. "Rispetto al 2019 - spiega - il Mice è cresciuto del 20-25 per cento e su alcune date, soprattutto in settembre, siamo in overbooking".



L'incremento quantitativo di richieste va di pari passo con quello del valore pratica, dovuto a eventi collaterali ai meeting: "Questo perché nel dopo pandemia l'esigenza di incontrarsi e di..." (continua nella digital edition di TTG Magazine)