Cifre al rialzo per Neinver, aumentano clienti e vendite negli outlet italiani

13:58

Hanno raggiunto i 690 milioni di euro nel primo semestre di quest’anno le vendite nei centri Neinver, gestore di outlet presente in Italia con Castel Guelfo e Vicolungo The Style Outlets.

Una cifra che rappresenta un aumento di 15 punti percentuali sull’analogo periodo del 2022 e che si associa a un rialzo del numero di visitatori, arrivato a raggiungere quasi la cifra di 33 milioni, pari a un più 12% sul primo semestre 2022. I centri italiani hanno riportato un incremento medio dell’11%, con le vendite salite di 13 punti percentuali.



Analoghe le cifre degli outlet francesi, mentre a essere in testa alla classifica sono Paesi Bassi e Germania, le cui vendite sono aumentate del 26% anche perché le restrizioni sanitarie erano ancora in vigore nel primo trimestre del 2022. In Polonia, invece, le vendite sono aumentate di 19 punti percentuali e in Spagna di 17 punti. I centri a più rapida crescita sono Amsterdam The Style Outlets e Viladecans The Style Outlets, con vendite in aumento rispettivamente di oltre il 30 e del 20%.