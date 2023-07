FunActive Tours propone il viaggio bici+nave lungo il Danubio

14:45

Un nuovo viaggio per gli appassionati di cicloturismo, che unisce l’attività sportiva preferita con la crociera. È questa la proposta di FunActive Tours, t.o. specializzato nella costruzione di pacchetti per vacanze in bici in Europa e non solo, che mette in programmazione il viaggio bici+nave lungo il Danubio.

Il tour di otto giorni prevede la partenza dalla città di Passau in Germania fino ad arrivare a Vienna, alternando momenti in bicicletta con tratti di navigazione sulla motonave Ms Swiss Crown.



L’itinerario prevede nel corso della giornata l’utilizzo della bicicletta lungo la ciclabile del Danubio, mentre nel pomeriggio il ritorno sulla nave, che precede i viaggiatori nel punto di arrivo della tappa di giornata. E dopo i chilometri in sella, i passeggeri possono trascorrere la serata ascoltando musica dal vivo direttamente a bordo della motonave oppure visitando la città in cui si è ormeggiati.



Il livello di difficoltà del tour è basso: i tratti in bici lungo il Danubio prevedono percorsi semplici e adatti a tutti, genitori e figli, poche decine di chilometri al giorno, per godersi in serenità e spensieratezza tutte le tappe del tour.