Parte la corsa sull’Egitto: Tui mette in vendita l’inverno 2024 e aumenta l’offerta

09:21

Come sempre, i mercati esteri sono i primi a muoversi. Con il rischio che l'Italia resti indietro e debba accontentarsi di ciò che resta. Tui ha già aperto le vendite per l'inverno 2024 in Egitto, tornato a essere una delle mete più richieste, aumentando anche la disponibilità.

Pubblicità

Come riporta ttgmedia.com il colosso del tour operating ha incrementato i posti nel Sud del mar Rosso, con voli esclusivi per per Marsa Alam, Sharm el Sheikh e Hurghada.



Disponibile inoltre una nuova crociera sul Nilo (altro prodotto che ha visto un'impennata di richieste) da novembre del 2024.



La corsa sulla destinazione del momento dunque è già iniziata e con l'andamento attuale della domanda c'è il rischio che l'Italia si trovi, come già accaduto in passato, a dover comprimere l'offerta su mete ampiamente presidiate dall'estero.