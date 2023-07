Norwegian Cruise Line manda in restyling la nave Joy. Ecco le novità

10:27

Rinnovamento in vista per la Norwegian Joy, che a partire da gennaio 2024 sarà sottoposta a un restyling per migliorare l'esperienza degli ospiti a bordo con nuove offerte, “tra cui la costruzione di una nuova Thermal Suite nella Mandara Spa and Salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione di The Haven Premier Owner's Suite da tre camere e altro ancora”, spiega Ncl in una nota. Per l’intervento saranno necessarie tre settimane.

"Offrire esperienze eccezionali su tutta la nostra flotta è ciò che ci impegniamo a fare - ha affermato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line -. Abbiamo ascoltato i nostri ospiti e abbiamo capitalizzato le loro richieste. Con questo rinnovamento stiamo aggiungendo alcuni degli spazi e delle offerte più amate sulle nostre navi per migliorare l'esperienza degli ospiti a bordo della Norwegian Joy. Ci sarà una maggiore varietà di cabine tra cui scegliere e un centro benessere completo di prima classe per trascorrere le giornate di navigazione immergendosi completamente nel relax”.