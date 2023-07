Scatta l'allarme overbooking

14:32

Una situazione più grave del previsto, con i telefoni delle adv che non smettono di squillare. Tra le paure, quella di un overbooking dovuto proprio alle riprotezioni. Rodi è infatti una delle località maggiormente richieste dagli italiani anche grazie alle compagnie low cost che consentono di avere buone quotazioni sui voli.

“Abbiamo prenotato tantissimo con Alpitour e siamo preoccupati - dice Massimo Ferrara di Freelander Viaggi a Napoli -. Abbiamo una marea di clienti che dovrebbero partire da Capodichino con easyJet e Volotea”.

Nell’arco di una settimana, occorre tenere sotto controllo anche l’evolversi delle circostanze a Corfù, ma nel frattempo sono queste le notizie che giungono direttamente per voce di Chiara Calasso, italiana in vacanza a Rodi. “Da Faliraki in su siamo al sicuro - chiarisce -. Hanno evacuato completamente Lindos perché da giovedì l’incendio non si riesce a spegnere. Tutti si stanno mobilitando per offrire stanze e aiuto a chi sta scappando, l’hotel dove alloggio ha messo a disposizione tutte le camere libere che aveva per accoglierli. Purtroppo, la costa dalla parte di Lindos, Faliraki e Rodi va in continuo blackout a causa dell’incendio, il che complica ulteriormente lo scenario che ci circonda”. G.G.