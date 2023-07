Adrastea Viaggi: da settembre un ciclo di eventi esperienziali per le adv

09:21

Adrastea Viaggi, in collaborazione con Ferrovia Retica, Svizzera Turismo e Bls, ha organizzato una serie di eventi esperienziali ai quali sono invitati gli agenti di viaggi.

Pubblicità

Si comincerà il 26 settembre, con l’esperienza a bordo del Trenino Rosso dell'Albula, per proseguire poi il 19 ottobre con un’esperienza a bordo del Trenino Verde e a seguire il workshop realizzato in collaborazione con Adrastea Viaggi, Ferrovia Retica, Bls e Svizzera Turismo.



Sempre organizzato da Adrastea Viaggi, il 16 novembre a Napoli è stata organizzata una mezza giornata di esperienze uniche in collaborazione con Worldwide Reps e a seguire workshop con operatori fra i leader di mercato.

Gli eventi hanno l’obiettivo di far incontrare gli operatori turistici (tour operator, enti del turismo, assicurazioni, noleggi, Ota,…) con le agenzie di viaggi selezionate: una formula innovativa ed esperienziale che segue al successo del primo appuntamento realizzato in collaborazione con il Trenino Rosso e Ferrovia Retica durante lo scorso anno.



Si tratta di incontri di lavoro da svolgere in unica giornata per permettere sia al titolare di agenzie di viaggi sia ai collaboratori di incontrare fornitori diversi e scoprire novità di prodotto in un clima rilassato ma altamente professionale, con formula di team building e squadra di lavoro.

Già a bordo in questa nuova iniziativa partner del calibro di Nicolaus, Creo, Expedia, Axa Assistance, Travel Software, Adrastea Viaggi, Ferrovia Retica, Svizzera Turismo, Bls, World Wide Reps Dmc e tanti altri.