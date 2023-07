Giver Viaggi e Crociere in agenzia con le crociere fluviali invernali

11:41

Giver Viaggi e Crociere ha presentato la programmazione dedicata alle crociere fluviali per l’inverno 2023.

Il catalogo, disponibile online e in agenzia di viaggi, nelle 20 pagine illustra la totalità della programmazione invernale di Giver per le crociere fluviali lungo il Danubio e il Reno in occasione dei ponti festivi Sant'Ambrogio/Immacolata, Natale e su navi noleggiate da Giver in esclusiva per il pubblico italiano con direzione di crociera e staff turistico Giver.

Fra le proposte, la crociera di Sant’Ambrogio e Immacolata alla scoperta dei mercatini di Natale, programmata dal 5 al 9 dicembre. Una navigazione fra le vestigia dell’Impero austroungarico navigando per cinque giorni tra Vienna, Budapest e Bratislava e visitando alcuni dei più caratteristici mercatini di Natale lungo il corso del Danubio.



Un’altra opportunità riguarda la crociera di Natale dal 21 al 27 dicembre attraverso tre Paesi. Si tratta di una crociera studiata per vivere un Natale esclusivo tra i paesaggi invernali attraversati dal Danubio e che, alle tappe nelle tre capitali di Austria, Ungheria e Slovacchia, aggiunge una giornata dedicata al corso ad ovest di Vienna del Danubio. Si percorrerà infatti la Valle del Wachau, dal 2000 Patrimonio dell'Unesco e di cui si visiteranno due cittadine: Durnstein, antica città medievale nel cuore del Wachau e Melk, sede dell’abbazia benedettina in stile barocco, costruita tra il 1702 ed il 1736 dall'architetto Jakob Prandtauer. L’abbazia ospita un’impressionante biblioteca contenente manoscritti medievali e non a caso Umberto Eco ha voluto che Adso, l’allievo di Guglielmo da Baskerville ne Il Nome della Rosa, fosse originario proprio di Melk. La vigilia di Natale trascorrerà tra la visita di Bratislava e la navigazione che porterà i passeggeri a svegliarsi la mattina di Natale a Budapest.



E ancora, la crociera di Capodanno si svolgerà dal 27 dicembre al 3 gennaio fra tre diversi Paesi.

La crociera di Capodanno segue in senso inverso il programma della crociera di Natale con i festeggiamenti di fine anno che si terranno a Vienna.

Infine, Capodanno sul Reno, dal 27 dicembre al 2 gennaio.

La crociera, in partenza da Rotterdam, inizierà con la visita di Dordrecht, la città più antica d’Olanda, per poi proseguire in Belgio verso Anversa, con la possibilità di escursioni pomeridiane a Bruges o Bruxelles. Lasciato il Belgio la crociera proseguirà per su Amsterdam di cui si effettuerà la visita con il magnifico giro dei canali e da dove si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare i mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam. Rientrati nella capitale olandese gli ospiti di Giver festeggeranno il Capodanno con una cena a bordo. La crociera si concluderà con l’escursione Grand Tour d’Olanda che porterà alla scoperta dell’Aja e di Delft con le sue maioliche blu. Ultima tappa prima di rientrare in Italia da Amsterdam sarà Rotterdam.