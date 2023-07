InViaggi amplia l'offerta con Kenya e Zanzibar

14:36

Tecnologia e ampliamento del prodotto sono fra le priorità di InViaggi. In quest’ottica il t.o. del Gruppo Fruit ha allargato la programmazione all’Africa equatoriale e implementato lo sviluppo tecnologico.

“In questi giorni - sottolinea Giuseppe Falco (nella foto), direttore prodotto e sviluppo del t.o. - sono state aperte le prenotazioni per la nuova destinazione Kenya. La programmazione prevede soggiorni presso il Jacaranda Beach Resort, recentemente rinnovato in alcune aree strategiche e molto conosciuto e apprezzato dal mercato italiano, con possibilità di abbinare escursioni con i safari Tsavo est/ovest”.

“Contemporaneamente – continua Falco - stiamo ultimando la fase di pricing per la programmazione Zanzibar che sarà comunicata al mercato nelle prossime settimane”.

Kenya e Zanzibar saranno collegate con voli settimanali Neos da Milano, Verona e Roma a partire dal mese di dicembre 2023 con l’aggiunta di partenze supplementari nel periodo delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania.



Ma le novità in casa InViaggi riguardano non solo le nuove destinazioni ma anche l’area tecnologia.

“Possiamo anticipare che a fine anno sarà rilasciata una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale che consentiranno un accesso più rapido e dinamico a tutta la programmazione dell’operatore. Stiamo lavorando con il nostro team per la creazione di uno strumento che ci consenta di intercettare la domanda del turista moderno che oggi è sempre più alla ricerca di servizi personalizzati che saranno da noi selezionati e organizzati anche con un’assistenza dedicata”.