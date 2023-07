Smartbox lancia il cofanetto dedicato al Cinema

13:59

Smartbox lancia una nuova tipologia di cofanetto, legato all’esperienza Cinema.

La mini-gamma Cinema invita infatti a riscoprire il piacere di immergersi nella magia della sala e di perdersi davanti al grande schermo.

La gamma comprende due proposte, disponibili a partire dal mese di settembre in formato cofanetto nei punti vendita e in formato e-box sul sito Smartbox.com.

I cofanetti sono caratterizzati da un pack design tutto nuovo, che sceglie come tonalità dominante una sfumatura di rosso inconfondibile: quella delle poltrone che popolano da sempre le sale cinematografiche.



Le partnership attive con The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI – Unione Cinema consentono inoltre l’accesso a più di 140 sale in tutta Italia.

Grazie a una validità di 2 anni dal momento dell’acquisto, i nuovi cofanetti Cinema sono l’ideale per riscoprire e fa riscoprire la bellezza di immedesimarsi nelle storie e viaggiare pur rimanendo seduti.