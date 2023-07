Evolution Travel si affida all'intelligenza artificiale per il motore di prenotazione viaggi

14:23

Evolution Travel vara il primo motore di prenotazioni di viaggi con intelligenza artificiale. Si tratta di un innovativo crs - software di prenotazione viaggi “utilizzato per aggiornare e conservare le informazioni relative all'inventario e alle tariffe dei vari servizi turistici (hotel, voli, attività ecc…) – spiega l’azienda in una nota -, che permette di gestire in tempo reale le prenotazioni e tutto ciò che le riguarda”. Il tutto realizzato per i consulenti di Evolution Travel.

Si tratta di una soluzione volta a velocizzare alcuni passaggi nella realizzazione dei prodotti, ma valido solo grazie alla competenza e all’esperienza dei consulenti di viaggi.



“In un mondo sempre più connesso e digitale, la capacità di offrire servizi unici e itinerari personalizzati verso qualsiasi destinazione, con facilità e in pochi minuti, è la chiave per distinguersi e per migliorare la produttività e le vendite – spiega Carmine Di Meo, responsabile programmazione prodotti -. Investiamo molto in tecnologia e sviluppo e cerchiamo di anticipare i tempi per avere i migliori strumenti da mettere a disposizione per i nostri consulenti al fine di soddisfare al meglio i clienti viaggiatori sempre più esigenti”.